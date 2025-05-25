Nihat Kahveci'den Davinson Sanchez övgüsü

Galatasaray'ın Süper Lig'de Göztepe'yi 2-0 mağlup ettiği maçı yorumlayan Nihat Kahveci Davinson Sanchez'in futboluna olan hayranlığını dile getirdi.

"SEZONUN 11'İNE DAVINSON'U YAZACAĞIZ"

Nihat Kahveci "Fenerbahçe maçında çizgiden top çıkarıyorsun, kalecisin. Stoper oynuyorsun, 6 numara oynuyorsun, 10 oynuyorsun, forvet oynuyorsun, asist öncesi asist de yapıyorsun Davinson Sanchez. Şaka gibi. Bazı oyuncular fark yaratır. Sezonun 11'ine Davinson'u yazacağız. Göztepe'nin ataklarında Davinson vardı. Cuesta'yı bile iyi gösterdi. Galatasaray'a gelmiş geçmiş en iyi stoperlerden biri ama konsantre olduğunda.

Bazı maçlarında laylaylom yapabiliyor. Sıkıntı oluyor. İlk müdahaleleri topu kesmesi oyuna sokması. Bunlar çok önemli detaylar. Herkes gidiyor ama Galatasaray Davinson'u nasıl tutacak bilmiyorum." ifadelerini kullandı.