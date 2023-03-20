Nihat Kahveci'den flaş öneri: Heykelini diksinler

Fenerbahçe, Süper Lig'de 1-0 geriye düştüğü Alanyaspor karşısında 3-1 kazanarak 3 puana uzandı.

Enner Valencia, mücadelede attığı 2 gol ile yıldızlaştı.

Maçın sonunda Nihat Kahveci, mücadeleyi TRT Spor'da değerlendirdi.

''KONUŞ KONUŞ BİTMEYECEK BİR MAÇ İZLEDİK''

"Nereden başlayacağımı bilmediğim bir maç izledik. Atılan gol, sayılmayan gol, verilen kartlar, verilmeyen kartlar, verilen penaltılar, 1-0 mağlubiyetten dönüş, Jesus'un 11 tercihi... Konuş, konuş bitmeyecek bir maç izledik. Herkesi ilgilendiren 115 dakikalık adrenalin dolu bir maç.''

''ALEX'İN YANINA HEYKELİNİ DİKSİNLER''

Valencia'nın performansı hakkında konuşan Nihat Kahveci, flaş bir öneride bulundu.

İşte o sözler;

"Alex'ten sonra rekor kırdı. Bir sezonda toplamda 29 gol atarak Fenerbahçe tarihine geçti. En kritik maçta 2 gol attı, 2 net pozisyona girdi, 90+2'de defans yaptı ve 'sahada lider benim' dedi. Eğer sezon sonu Fenerbahçe şampiyon olursa Alex'in yanına heykelini diksinler."