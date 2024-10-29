Nihat Kahveci'den flaş yorum: Hakem evde kalsın, maçı VAR yönetsin

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında yorumlayan Nihat Kahveci, derbinin hakem yönetimini eleştirdi.

Nihat Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"Hakem olmasa daha keyifli maç olurdu.

Bir evde kalın ya! Zaten VAR yönetiyor. Şu teknolojiyi evden kullanın.

Hakem olmasa sahanın içinde oynanan oyunları konuşacağız.

Tuşla ekrana yansıtsınlar. Oyunculara da stattan anons yapılsın, ne diyeyim?

Davinson'un Immobile ile bir pozisyonu var, sol eliyle darbesi var.

Normalde sarı kart verilir. Kırmızı verilse... O zaman Immobile, Barış Alper'i dövdü neredeyse, sarı verilir.

Davinson'un Silva'ya bir faulü var. Net faul ya! Bunları görün. Netleri konuşuyorum. Net faul, ona da sarı verilir.

2 sarıyı topla kırmızı. Birini sarı verse Davinson herhalde diğerini yapmaz.

Niyet de okumayalım bilemeyiz. Ama sen ver, gördüğünü ver."