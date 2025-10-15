Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin Gürcistan'ı 4-1 mağlup ettiği maçı Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi. Deneyimli futbol adamı, milli kamptan izinsiz ayrılan Berke Özer'e de yüklendi.

İşte Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"

"Rakip San Marino falan değil. Rakip iyi oyunculara sahip Gürcistan'dı. Seyirci işin içine çok iyi girdi ve futbol dersi verdik. Herkes çok iyi oynadı. Teknik heyetinden oyuncularına, muhteşem atmosferi sağlayan seyircileri alkışlıyor tebrik ediyorum. Helal olsun çocuklar, Bizim Çocuklar! Kadroda olan herkesi tebrik ediyorum."

"52 DAKİKALIK BÖLÜMDE EN İYİ FUTBOLU OYNADIK"

"Buradan nasıl çıkacağız dedirttik. 52 dakikalık bölümde en iyi futbolu oynadık. Bu futbolla İspanya deplasmanında da bir şeyler görmek istiyorum. İçerideki o felaket futbolu görmeyelim. Topu rakibe verdiğinde tehlike başlıyor. Son 40 dakikadaki oyun da bu yüzden oldu. Biz topa sahip olmalıyız. Topu rakibe verdiğimizde daha iyi defans yapmalıyız."

"BERKE ÖZER GRAM HAKLI DEĞİL"

"Eğer hocanın açıklamaları doğruysa ve sabahın 4'ünde mesaj atıp gittiyse Berke Özer bir gram haklı değil. TFF'nin yaptığı açıklamalara göre burada Berke'yi savunamam. Burası A Milli Takım. Herkesin koşarak geldiği, hayal kurduğu yer. Bana sözler verildi yapıldı ve izinle ayrıldım dedi ama iş öyle gözükmüyor. İzinsiz, kendi kafasına göre gittiyse olmaz."