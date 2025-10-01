Nihat Kahveci'den olay sözler: Kimse bana Liverpool yedeklerle çıktı demesin!

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Youtube kanalı Kontraspor'da Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki galibiyetini değerlendirdi.

Liverpool'un toplam değerinin 1 milyar Euro'nun üzerinde olduğunu dikkat çeken Kahveci, "Son dönemlerdeki en mutlu maç sonu. Bana demesinler, 'Bugün Salah oynamadı'. Adamların değeri 1 milyar Euro. Bana kimse 'Yedeklerle çıktılar, Chelsea'yi düşündüler' filan demesin" ifadelerini kullandı.

"Bazı maçlar vardır, son dakikaya kadar acı çekersin, mücadele edersin, koşman gerekir, duvar örmen gerekir, terinin son damlasına kadar sahada bırakman gerekir" diyen Kahveci, "Galatasaraylı futbolcuları, teknik heyeti, başkanını, yönetimini, statta susmayan taraftarını, bütün Galatasaray camiasını, tüm Türk futbol severlerini tebrik ediyorum. Tek kelimeyle helal olsun. Çok mutluyum, çok gururluyum" şeklinde konuştu.

Wilfried Singo'nun performansına dikkat çeken Nihat Kahveci, "Galatasaray'da bir makine var, gerçekten makine! Kusursuz oynadı sağ bekte. Singo muhteşem bir oyuncu! Jakobs, 'Salah falan fark etmez, Frimpong çabuksun falan fark etmez' dedi. Çizgide kalecilik bile yapıyor, topu çıkarıyor" ded,