Nihat Kahveci’den van Bronckhorst'a sert tepki: Kimse bana anlatamaz

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, son dakikada kalesinde bulduğu golle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadro tercihi dikkat çekerken özellikle Semih Kılıçsoy’un düşünülmemesi tepki çekti.

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci maçla ilgili yaptığı yorumda Hollandalı teknik adama tepki gösterdi. Semih Kılıçsoy’un son dönemde neden oynatılmadığını sorgulayan Kahveci, "Ya ne oldu? Bana, 'Semih Kılıçsoy şu yanlışı yaptı. Hoca da Semih'e taktı' desinler. Ben buradan Semih Kılıçsoy'a 'Saygısız olma, formayı sahanın içinde kazan' diyeyim. Bana burayı anlatmadıkları sürece... Bugün Semih Kılıçsoy'un oyuna yarım saat, 15 dakika, 10 dakika, 1 dakika girmemesini bana kimse anlatamaz" dedi.

Beşiktaş'ın oyun yapısını eleştiren Nihat Kahveci, "İlk yarıdaki oyununa bir şey demiyorum. İkinci yarıda bu kadar kötü oynamaya, rakip kaleye gitmeme düşüncesine, oyunun son bölümünde de '1-0 öndeyim aman tutayım' diyemezsin. Beşiktaş'ta 1-0 tutulmaz, 2 atılır ve rahatlanır. Beşiktaş öyle ya da böyle, Mert Günok inanılmaz da oynasa bir gol yiyor" dedi.