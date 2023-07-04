Nihat Kahveci'nin İspanyolca Arda Güler ropörtajı eşini kızdırdı!

Eski Milli futbolcu Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Kahveci'den çok konuşulacak Arda Güler paylaşımı geldi.

Nihat Kahveci'nin İspanyolca Arda Güler ropörtajı eşini kızdırdı!

Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Arda Güler'i etiketledi.

İspanyol basınına Arda Güler'i anlatan Nihat Kahveci'nin telefon konuşması sosyal medyada gündem oldu.

EŞİNDEN ARDA'YA MESAJ

Arda Güler'i etiketleyen Fulya Sever Kahveci, "Bana bir tatil günü borçlusun" diyerek Nihat Kahveci'nin telefonda konuştuğu anları paylaştı.

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İŞTE NİHAT KAHVECİ'NİN O KONUŞMASI:

'Arda Güler Kaptan değil. Ama sahada kaptan gibi oyuncuları yönetiyor. Çok sorumluluk alıyor. Topa dokunduğu an anlıyorsun çok başka bir oyuncu olduğunu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus onu oynatıyordu ama fiziksel olarak gelişmesi gerektiğini söylüyordu.

Tüm Avrupa onun hakkında konuşuyor, bu onun üzerinde büyük bir baskı yaratıyor ama bana göre Arda, bunu kaldırmaya hazır.

Ben bir yorumcuyum ve top taşıyan bir oyuncu gördüğünüzde bu iyi dersiniz ama Arda Güler bambaşka bir oyuncu.'


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