Nihat Kahveci'nin yeni kanalı belli oldu. Arda Güler videosu olay olmuştu

TRT Spor'dan ayrılan spor yorumcusu Nihat Kahveci, yeni adresini açıkladı.

Nihat Kahveci'nin yeni kanalı belli oldu. Arda Güler videosu olay olmuştu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, TRT Spor'dan ayrıldığını açıkladı.

Twitter üzerinden ayrılığı açıklayan Nihat Kahveci, yeni adresini de duyurdu.

Nihat Kahveci'nin paylaşımı şu şekilde;

"Yeni sezonda Avrupa maçları, Süper lig maçları sonrası canlı yayın programlarımızla sadece nutspor YouTube‘dayım arkadaşlar.. Hepinizi yayınlarımıza bekliyorum. Saygılar sunuyorum."

ARDA GÜLER YORUMU GÜNDEM OLMUŞTU
Nihat Kahveci, Arda Güler Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde telefon görüşmesi yaparak Arda'yı Barcelonalı yetkililere anlatmıştı.

Telefonda İspanyolca konuşan Nihat Kahveci'nin anlatımı sosyal medyada gündem olmuştu.

Nihat Kahveci'nin öne çıkan Arda Güler yorumu şu şekilde;

''Öncelikle Arda Güler insan olarak çok iyi biri. Bir yıldız ve ayakları yere basıyor. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sinde daha çok yedek kulübesinde oturuyordu, daha fazla süre alabilirdi ancak hocası fiziksel olarak daha fazla gelişmesi gerektiğini söylüyordu. Bana soracak olursanız artık fiziksel olarak gelişime ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. İster 18 yaşında olsun, ister 36, Arda Güler zaten fazla süre almasına ve çok gol atmasına yetecek kadar sorumluluk duygusuna sahip.''

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