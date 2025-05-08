Nihat Kahveci'yi yıkan gelişme! Mahkemeden öyle bir karar çıktı ki...

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci 2014 yılında eşi Pınar Kaşgören ile anlaşmalı şekilde boşanmıştı. Çiftin 2 çocuğun velayetleri anne Kaşgören'de kalmıştı. Eşi ve çocukları için ciddi bir nafaka ödemeyi kabul eden Nihat Kahveci'ye mahkemeden büyük bir şok geldi.

MAHKEMEDEN NİHAT KAHVECİ'Yİ YIKAN KARAR!

Ayrılığın üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen Nihat Kahveci ve Pınar Kaşgören arasında gerilim yaşandı. Kaşgören, Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Nihat Kahveci hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmasını talep etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, Kahveci'nin çocuklara sistematik olarak psikolojik şiddet uyguladığı belirtildi.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Dilekçede WhatsApp mesajlarına da yer verildi. Buna göre; Baba tarafından çocuklara yönelik olarak "Salaksın, yalancı, Allah seni çarpacak, annen kılıklı yalancı, cehenneme gidersin, paracı evlat" gibi ifadelerin kullanıldığı görüldü. Mahkemeye sunulan dilekçede, çocukların artık babalarıyla görüşmek istemediği, kendilerini onun yanında güvende hissetmedikleri ve fiziki şiddete uğrama korkusu yaşadıkları da kaydedildi.

500 METRE SINIRI VE HAPİS CEZASI

Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, Nihat Kahveci'nin şiddet tehdit, hakaret ve aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunduğunun anlaşılması nedeniyle çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmamasına yönelik karar verdi. Mahkeme aynı zamanda, Kahveci'nin çocuklarıyla iletişim kurmasını da yasakladı. Mahkeme ayrıca bu tedbirlere uyulmaması halinde ihlal edilen her bir eylem için zorlama hapsi uygulanabileceğini de belirtti.