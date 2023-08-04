Nihat adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Nihat isminin anlamını araştırıyor. Peki, Nihat ne demek? Nihat isminin anlamı nedir?
NİHAT NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Nihat ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Özü demir olan, demir özlü.
- Yaradılış, huy, doğa.
NİHAT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Nihat ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nihat ismini koymak caizdir.