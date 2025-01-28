Nijarya'da eski bakan yolsuzluk soruşturması

Lagos Eyalet Meclisi'nin halihazırdaki sözcüsü Ogundipe, “Kendisinin fiziken burada olduğu durumlarda, hakkındaki diğer iddiaları ele alacağız. Harcamalarla ilgili çeşitli kayıtların nasıl elde edildiği konusunda şüphelerimiz var. Ancak elimizdeki verilerle ilerleyeceğiz,” dedi. Ayrıca, Obasa’nın durumunun Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu’na taşınıp taşınmayacağı sorusuna, “Bu, zamanı geldiğinde liderlik veya bir komite tarafından değerlendirilecek,” yanıtını verdi.

Mudashiru Obasa, 13 Ocak 2025’te Meclis üyelerinin çoğunluğu tarafından yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla görevden alınmıştı. Yerine eski başkan yardımcısı Mojisola Meranda atanmıştı. Obasa, iddiaları reddederek görevden alınma sürecinin usule uygun olmadığını savunmuştu. Obasa, “Yolsuz olduğumu iddia ediyorsanız, bunu ispat edin,” ifadelerini kullanmıştı.

Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın intihar saldırısında 27 asker öldü

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Meclis kompleksindeki güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Polis ekipleri, gazeteciler ve diğer ziyaretçileri kimlik kontrolüne tabi tuttu. Meclis’teki hareketlilik, Obasa’nın söz konusu süreci kabul etmediğini belirttiği konuşmasının ardından arttı. Ancak, Ogundipe, Meclis’te bir huzur ortamı olduğunu vurguladı.

Yeni başkan Mojisola Meranda ise Pazartesi günü resmen göreve başladı. Destekçileriyle birlikte Başkanlık Ofisi’ne giriş yapan Meranda, Meclis’teki birlik ve huzuru koruma sözü verdi.