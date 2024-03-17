Nijer ABD ile askeri anlaşmayı ‘derhal’ iptal etti

Batı Afrika ülkesi Nijer’de, Hükümet sözcüsü Amadou Abdramane, ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı personellerin ülkede görev yapmasına izin veren askeri anlaşmanın derhal yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

Abdramane, Amerikalı yetkilileri, geçen hafta ABD'nin Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee ve Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley'i, Nijer'de bulundukları temaslara ilişkin önceden bilgi vermemekle suçladı.

Nijer'de yaklaşık bin ABD askeri görev yapıyor.

Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan Agadez’de ise bir İHA üssü yer alıyor.

Üs, ABD'nin Afrika'da İHA operasyonlarını yürüttüğü en büyük ikinci üssü konumunda bulunuyor.

Finansmanı ve inşaatı ABD'ye, mülkiyeti ise Nijer’e ait olan ve 2019'dan bu yana hizmet veren üs, yüksek teknolojili uydu iletişim sistemlerine sahip.