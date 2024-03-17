Nijer ABD ile askeri işbirliği anlaşmasını sonlandırdı

Nijer’de iktidarda bulunan askeri cunta, ABD’nin Nijer’de faaliyet göstermesine olanak tanıyan ve Washington’un bölgedeki yönetimine darbe indiren askeri işbirliği anlaşmasını sonlandırdı. Bu anlaşmanın sona ermesinin, Rusya’nın bölgedeki nüfuzunun artma ihtimalini kuvvetlendirebileceği yönünde iddialar bulunuyor.

Rejim sözcüsü Albay Amadou Abdramane, katıldığı bir televizyon yayını sırada, iki ülke arasında 2012 yılında imzalanan askeri anlaşmanın "yasa dışı olduğunu ve tüm anayasal kuralları ihlal ettiğini" ve Nijer halkı için "son derece adaletsiz" olduğunu kaydetti.

Cunta rejimi, anlaşmanın bitirilmesinden sonra ABD birliklerine ülkeyi terk etme çağrısında bulunmadı fakat anlaşmanın iptali, Amerikan birliklerinin, 25 milyon nüfuslu ülkedeki misyonunu sona erdiriyor.

Anlaşmanın iptaline ilişkin açıklama, aralarında Afrika işlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Molly Phee ve ABD-Afrika Komutanlığı Başkanı General Michael Langley'nin de bulunduğu bir ABD heyetinin, hükümet liderleriyle görüşmek üzere Nijerya'nın başkenti Niamey'i ziyaret etmesinden birkaç gün sonra yapıldı.

Nijer rejim sözcüsü Abdramane, ABD'li yetkililerin, Nijerya hükümetine ve halkını "küçümseyen" kişiler olduğunu ifade etti ve "Nijer, Amerikan delegasyonunun, egemen Nijerya halkına terörle mücadelede gerçekten yardımcı olabilecek ortaklarını ve ortaklık türlerini seçme hakkını reddetme niyetinden üzüntü duymaktadır" açıklamasında bulundu.