Nijer, ECOWAS’ın askeri müdahalesine karşı alarmda

Askeri kaynaklar, saldırı tehdidinin giderek arttığını belirtti. Nijer’e destek veren Burkina Faso ve Mali de savaş uçağı gönderdi.

Askeri yönetim hazırlıklı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Nijer Genelkurmay Başkanlığı, “olası bir sürprizden kaçınmak adına azami alarm durumuna” geçme kararı aldı. “Saldırı tehdidinin” kaynağı belirtilmese de ordunun bir süredir ECOWAS’ın olası askeri müdahalesine karşı hazırlandığı biliniyor.

ECOWAS, Nijer’deki askeri yönetime şiddetle karşı çıkıyor. Ülkede anayasal düzen yeniden tesis edilmezse Nijer’e askeri müdahalede bulunacağını duyurmuştu. Askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

Burkina Faso ve Mali’den destek

Askeri yönetimlerin görevde olduğu Burkina Faso ve Mali, ECOWAS’ın Nijer’deki darbenin seyrini değiştirmek üzere başlatmayı planladığı askeri operasyona karşı Nijer’in yanında olduklarını ifade etmişti. Bildiride Nijer’e karşı herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali’ye karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulunulmuştu.

İki ülke, askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer’e “Super Tucano” tipi savaş uçağı göndermişti. Nijer de olası bir operasyon durumunda Burkina Faso ve Mali’ye topraklarına girme izni vermişti.

Nijer’de darbe

Nijer’de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz’da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos’ta Lamine Zeine’yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos’ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.