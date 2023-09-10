Nijer, Fransa'yı saldırı planlamakla suçladı

Editör: Özge Ceren Çimen

Batı Afrika ülkesi Nijer'in askeri hükümeti, Paris'in bölgedeki birçok ülkeye asker göndermeye devam etmesi nedeniyle Nijer'e müdahale etmeyi planladığını iddia etti.

Nijer ile eski sömürge gücü Fransa arasındaki ilişkiler, Temmuz ayındaki darbenin ardından giderek kötüleşiyor.

Hükümet sözcüsü Albay Amadou Abdramane, "Fransa, Nijer'e yönelik saldırı hazırlıklarının bir parçası olarak çeşitli ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) ülkelerine kuvvet konuşlandırmaya devam ediyor ve bunu bu toplum örgütüyle işbirliği içinde planlıyor" dedi .

ECOWAS ise, devrilen cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un yeniden göreve getirilmesi için ülkeye müdahale etme tehdidinde bulundu. Üst düzey Fransız yetkililer de birkaç kez Paris'in bloğun askeri eylemini destekleyeceğini ifade etmişti.