Nijer, Fransız şirketi Orano'nun uranyum işletme ruhsatını iptal etti

Orano tarafından yapılan açıklamada, ruhsatın 20 Haziran itibarıyla sona erdirildiği belirtildi. Imouraren yatağı, dünya genelinde yaklaşık 200 bin ton uranyum rezerviyle öne çıkan önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor.

Orano, 2015 yılında yatağın faaliyete geçirilmesi planını yapmış ancak 2011 Fukuşima nükleer felaketi sonrası uranyum piyasasındaki düşüş nedeniyle çalışmaları askıya almıştı.

Geçtiğimiz yıl başlayan askeri yönetim, şirketin sahadaki madencilik faaliyetlerine başlamaması halinde ruhsatının iptal edileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Orano'nun sahadaki hazırlık çalışmaları ise Nijer Madencilik Bakanlığı tarafından beklentileri karşılamadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Şirket, ruhsatın geri çekilmesinin ardından yatağı kamuya iade edeceğini açıkladı.