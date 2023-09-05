Nijer hava sahasını yeniden açtı

Nijer’de cunta yönetimi, 6 Ağustos’ta kapatılan hava sahasının ticari uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu.

KAYNAK: İHA
Nijer hava sahasını yeniden açtı

Nijer Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 Ağustos’ta kapatılan hava sahasının yeniden tüm ticari uçuşlara açıldığı aktarıldı. Bakanlık tarafından yasağın kaldırılmasının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Batı Afrika Devleti Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer’in devrik Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’un serbest bırakılması için cunta yönetimine süre vermiş, verilen sürenin dolmasının ardından ise cunta, askeri müdahale tehdidini gerekçe göstererek Nijer hava sahasının kapatıldığını açıklamıştı. Hava sahasının kapatılmasıyla Air France ve diğer hava yollarının gerçekleştirdiği bazı uçuşlar askıya alınmış, Afrika kıtasındaki uçuşlarda daha uzun rotalar kullanılmıştı.

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