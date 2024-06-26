Nijer’de askerle pusu

Nijer’de cunta yönetiminin gerçekleştirdiği açıklamada, geçtiğimiz gün Burkina Faso sınırı yakınında bir grup tarafından askerlere saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırıda en az 21 askerin hayatını kaybettiği iletilirken saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.

Nijer’de geçen yıl, 26 Temmuz’da askeri darbe yapılmıştı. Nijer, Mali ve Burkina Faso gibi bölge ülkeleri aşırılık yanlısı silahlı gruplarla mücadele ederken yaşanan şiddet olaylarında binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi ise yerinden edildi.