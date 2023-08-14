Nijer’de darbeciler, Muhammed Bazum'u vatana ihanetten yargılamak istiyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Cunta, Bazum ve yandaşlarının “ülke güvenliğini tehlikeye attığını” iddia etti. Cunta ayrıca, bazı Batı Afrikalı siyasetçilerle bağlantılı lobilerin ve uluslararası toplumun bazı unsurlarının da kendilerine karşı yalan haberler yaydığını ve dayanışma içinde olduğunu öne sürdü.

Darbe nasıl gerçekleşti?

Nijer’de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuştu. Aynı akşam, alay komutanı General Abdurrahmane Tchiani, yönetime el koyduklarını duyurmuştu. Tchiani, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Geçiş hükümeti kuruldu

CNSP, 9 Ağustos’ta Lamine Zeine’yi başbakan olarak atamıştı. Bir gün sonra da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı. Cunta, ülkeyi demokratik seçimlere götüreceğini söylemişti.