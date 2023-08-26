Nijer'de ordu alarma geçti

Nijer, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun olası askeri müdahalesine karşı en yüksek alarm durumuna geçti.

Nijer'de ordu alarma geçti

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre Genelkurmay Başkanlığı, "Nijer'e karşı saldırı tehdidinin giderek arttığı" gerekçesiyle "olası bir sürprizden kaçınmak adına azami alarm durumuna" geçme kararı aldı.

"Saldırı tehdidinin" kaynağı belirtilmese de ordunun bir süredir Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) olası askeri müdahalesine karşı hazırlandığı biliniyor.

Nijer'deki askeri yönetime şiddetle karşı çıkan ECOWAS, ilk olarak 10 Ağustos'ta ülkede anayasal düzen yeniden tesis edilmezse Nijer'e askeri müdahalede bulunacağını duyurmuştu.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının 17 Ağustos'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu açıklanmıştı.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

Askeri yönetimlerin görevde olduğu Burkina Faso ve Mali, daha önce yayımladıkları ortak bildiriyle de ECOWAS'ın Nijer'deki darbenin seyrini değiştirmek üzere başlatmayı planladığı askeri operasyona karşı Nijer'in yanında olduklarını ifade etmişti.

Bildiride Nijer'e karşı herhangi bir askeri müdahalenin Burkina Faso ve Mali'ye karşı savaş açmak olduğu uyarısında bulunulmuştu.

İki ülke, askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer'e "Super Tucano" tipi savaş uçağı göndermişti.

Nijer de olası bir operasyon durumunda Burkina Faso ve Mali'ye topraklarına girme izni vermişti.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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