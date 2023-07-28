Nijer'de sokağa inen darbe destekçileri parti binasını ateşe verdi

Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından sular durulmuyor. Sokağa inen darbe destekçileri, devrilen Cumhurbaşkanı'nın partisinin genel merkezini ve bina dışındaki otomobilleri ateşe verdi.

KAYNAK: AA
Nijer'de sokağa inen darbe destekçileri parti binasını ateşe verdi

Nijer'de dün askerin Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'a darbe yapması sonrasında darbe destekçileri başkent Niamey ve Dosso'da sokağa indi.

Başkent Niamey'de Ulusal Meclis etrafında toplanan Nijerliler, "Fransa defol", "Yaşasın Nijer ordusu" sloganlarıyla darbecilere destek verdi.

Niamey’deki göstericiler, Bazoum’un partisi olan "Nijer Demokrasi ve Sosyalizm Partisi" genel merkezini ve önündeki araçları ateşe verdi. Parti binası büyük hasar gördü.

Dosso'da toplanan grup ise Fransız askerlerinin ülkeden derhal ayrılmasını talep etti. İki ildeki gösterilerde de eylemcilerin Rus bayrağı taşıması dikkat çekti.

Bazoum, pazartesi sabahı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tarafından alıkonulmuştu. Bazoum destekçileri, darbeye karşı tepki göstermiş ve Bazoum’un serbest bırakılmasını istemişti.

Darbenin lideri olduğu belirtilen General Omar Tchiani’nin de aralarında bulunduğu bir grup asker, devlet televizyonundan yaptıkları açıklamada, yönetime el koyduklarını ve Vatanı Koruma Ulusal Konseyi’ni (CNSP) kurduklarını ilan etmişti.

Geçici hükümet başkanlığına getirilen Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ise darbenin henüz bitmediğini ve halktan darbecilere karşı durmasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Bazoum da Twitter hesabından “Demokrasi ve özgürlük kazanacak” mesajı paylaşmış, ordu ise güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmaması için darbecilere destek verdiğini açıklamıştı.

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