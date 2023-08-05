Nijer’deki darbecilere Fransa’dan tehdit 'Yarına kadar vazgeçin'

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Nijer’deki darbecilerin “bu maceradan” vazgeçmeleri için yarına kadar süreleri olduğunu söyledi.

KAYNAK: AA
Nijer’deki darbecilere Fransa’dan tehdit 'Yarına kadar vazgeçin'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Colonna, Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou ile görüştü ve Batı Afrika devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) askeri müdahale tehdidini desteklediklerini belirtti.

Nijer Başbakanı ile görüşme

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, darbe olduğu sırada yurtdışında bulunan ve ülkesine dönemeyen Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou ile Nijer’in Paris Büyükelçiliği’nde görüştü. Görüşmeye ilişkin yayınlanan basın açıklamasında, Fransa’nın, ECOWAS’ın Nijer’deki darbenin seyrini değiştirme çabalarının kesin ve kararlı şekilde desteklendiği belirtildi. Açıklamada, “Nijer’in geleceği ve bölgenin istikrarı tehlikededir” ifadesi kullanıldı.

ECOWAS’ın askeri müdahale tehdidi

Dışişleri Bakanı Colonna, daha sonra France Info ve RFI radyosuna ECOWAS’ın olası Nijer müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Colonna, “Nijer’deki darbeciler, ECOWAS’ın askeri müdahale tehdidini çok ciddiye almalı” diyerek, artık darbe yönetimlerine son vermek gerektiğinin altını çizdi. Cuntaya verilen sürenin yarın dolacağını anımsatan Colonna, “Darbecilerin bu kişisel maceradan vazgeçmesi için yarına kadar zamanı var” diye konuştu. Colonna, ECOWAS ülkelerinin Genelkurmay Başkanlarının dün olası bir askeri bir müdahale planı üzerinde anlaştığını anımsatarak, darbeciler açısından aklı-ı selimin galip geleceğine inanmak istediğini dile getirdi.

Fransa’nın tutumu

Bakan Colonna, Fransa’nın ECOWAS’ın askeri müdahalesine destek verip vermeyeceği sorusuna da “Biz o aşamada değiliz. Müdahale kararı ve bu müdahalenin çerçevesini belirleme bölge ülkelerinin liderlerinin tasarrufunda” dedi. Colonna, darbecilerin, Fransa ile yapılan askeri anlaşmaları feshetmesinin anlam ifade etmediğine de tekrarlayarak, kendilerinin sadece yasal yollarla göreve gelmiş meşru hükümet tarafından alınan kararları tanıdıklarını kaydetti. Nijer’de konuşlu yaklaşık 1500 Fransız askerinin durumuna ilişkin de Colonna, “Fransız askerlerinin Nijer’den ayrılması şu an gündemde değil. Fransız askerleri Nijer meşru makamlarıyla imzalanan anlaşmalar kapsamında Nijer’de bulunuyor. Bizim açımızdan şimdilik durum sakin” değerlendirmesinde bulundu.

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