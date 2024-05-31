Nijerya ordusu 640 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Kaynak: AA
Nijerya ordusu 640 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Nijerya'da güvenlik sorunlarıyla mücadelede ordu tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda bu ay terör örgütü mensubu 640 kişi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, mayıs ayında ordunun ülkenin çeşitli bölgelerinde Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlar sonucunda 640 teröristin öldürüldüğünü ifade eden Buba, ayrıca teröristlere lojistik destek sağlayan kişilerin de dahil olduğu 1051 kişinin yakalandığını aktardı.

Buba, operasyonlar sırasında fidye için rehin alınan 563 kişinin de kurtarıldığını belirtti.

Operasyonlar kapsamında birçok terörist sığınaklarının imha edildiğini belirten Buba, teröristlere ait 277 silahın, motosikletlerin ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Nijerya, silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor.

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