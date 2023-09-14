Nijerya ordusu Boko Haram’a ağır darbe vurdu 151 terörist öldürüldü

Nijerya ordusu, son iki haftada kuzeydoğudaki terör örgütü Boko Haram’ın üslerine düzenlediği operasyonlarda 151 teröristi öldürdü, 456 teröristi yakaladı.

KAYNAK: AA
Nijerya ordusu Boko Haram’a ağır darbe vurdu 151 terörist öldürüldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; operasyonlarda ayrıca teröristlerin rehin aldığı 38 kişi kurtarıldı.

Operasyonlar Adamawa, Borno ve Yobe’de Yapıldı

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında, ordunun, son iki haftada ülkenin kuzeydoğusundaki Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde Boko Haram’a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti. Buba, operasyonlarda 151 teröristin öldürüldüğünü, onlarca teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.

Teröristlerin Mühimmatları Ele Geçirildi

Operasyonlarda teröristlere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini dile getiren Buba, teröristlerin rehin aldığı 38 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Buba, operasyonların devam edeceğini ve terör örgütünün tamamen yok edileceğini söyledi.

Boko Haram’ın Kanlı Geçmişi

Nijerya’da 2000’li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram’ın 2009’dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Örgüt, 2015’ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenliyor.

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