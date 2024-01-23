Nijerya plastik çatal kaşık ve tabak kullanımını yasakladı. Bakın gerekçe neymiş

Kaynak: Patronlar Dünyası
Nijerya plastik çatal kaşık ve tabak kullanımını yasakladı. Bakın gerekçe neymiş
Nijerya'nın en kalabalık eyaletlerinden biri olan Lagos'ta plastikten yapılmış tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak ve tabaklar yasaklandı.

Lagos Çevre Komiseri Tokunbo Wahab, X hesabından yaptığı bir açıklamada, biyolojik olarak parçalanmayan plastiklerin ciddi bir kirlilik sorunu oluşturduğunu ve kanalizasyon sistemlerini tıkadığını belirtti.

Wahab, eyalet yönetiminin tek kullanımlık strafor veya diğer plastik malzemelerden yapılmış çatal, kaşık, bıçak ve tabakların kullanımını ve dağıtımını yasakladığını duyurdu.

Eyalet yetkilileri, bu ürünleri tedarik etmeye devam eden kişilerin para cezasına çarptırılacağını veya hapis cezası alabileceğini belirtti.

Uluslararası çevre uzmanlarına göre, Nijerya her yıl 2,5 milyon ton plastik atık üretiyor ve bu atıkların %88’inden fazlası geri dönüştürülmüyor.

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