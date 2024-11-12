Nijerya üretim sektörü yerli kaynaklara yöneliyor

Nijerya'nın üretim sektörü, 2024'te zorlu bir dönemden geçiyor. Nijerya Üreticiler Birliği'nin (MAN) son raporuna göre, gerçek üretim ve kapasite kullanımında hafif bir düşüş yaşandı. Bu gerileme, yüksek operasyon maliyetleri, azalan tüketici talebi ve enflasyon gibi faktörlerden kaynaklanıyor.

MAN Başkanı Otunba Francis Meshioye tarafından sunulan rapora göre, kapasite kullanım oranı 2023’ün aynı dönemindeki %56,5’ten %56,4’e düştü. Buna rağmen sektör, 2023’ün ikinci yarısında %2,8’lik bir toparlanma ile kademeli bir istikrar sinyali verdi. MAN Başkanı, 2024’ün ilk yarısında Nijerya’nın gerçek üretim çıktısının %1,66 oranında azalarak 1,34 trilyon naira’ya düştüğünü açıkladı.

Sektördeki bu düşüşe rağmen, nominal üretim %30,38 artarak 5,34 trilyon naira'ya ulaştı. Bu artış, enflasyonist baskılarla yükselen Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ve yurtiçi fiyatlardaki hızlı yükselişin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Yerel Hammaddelere Geçişin Güçlükleri

Pozitif bir gelişme olarak, yerel hammadde kullanımı %55,4’ten %56,03’e yükseldi. Bu değişim, döviz erişimindeki zorluklar nedeniyle ithal ikamesine yönelen firmalar tarafından destekleniyor. Ancak bazı alt sektörlerde, özellikle metal olmayan mineral ürünler ve tekstil gibi alanlarda yerel kaynak kullanımı düştü. Bu durum, ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının zorluklarını gösteriyor.

Stok ve Enerji Maliyetlerindeki Artış

Satılmayan ürün stokları %357,57 artarak 1,24 trilyon naira’ya ulaştı. Artan enflasyon, sübvansiyonların kaldırılması ve nairanın zayıflamasıyla tüketici harcama gücünde önemli bir düşüş yaşandı. Ayrıca, sektörün enerji giderleri yükselmeye devam etti. Günlük elektrik tedarik süresi artmasına rağmen, alternatif enerji kaynaklarına yapılan harcamalar %7,69 artarak 238,31 milyar naira'ya ulaştı. Bu artan maliyetler, sektördeki zorlukların devam ettiğini gösteriyor.