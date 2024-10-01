Nijerya'da Bağımsızlık Günü kutlandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Nijerya'da Bağımsızlık Günü kutlandı

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi olan Nijerya, bağımsızlığının 64'üncü yılını ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutladı.

Ülkenin farklı eyaletlerinde, bağımsızlık günü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, "1 Ekim Bağımsızlık Günü" kapsamında resmi televizyon kanalında yayınlanan konuşmasında, tam 64 yıl önce, kurucu atalarının demokrasiyi bir yönetim biçimi olarak seçtiklerini belirtti. Bu zorlu zamanlarda birçok Nijeryalının zorluklarla karşılaştığını hatırlatan Tinubu, "Yönetimimiz, birçoğunuzun artan yaşam maliyetleri ve anlamlı bir iş arayışı ile mücadele ettiğinizi biliyor. Sesinizin duyulduğu konusunda sizi temin etmek isterim" dedi.

Tinubu, yönetiminin uyguladığı reformların olumlu işaretler verdiğini savunarak Nijeryalılardan sabırlı olmalarını talep etti.

Ülkede artan güvenlik sorunlarına da değinen Tinubu, şunları kaydetti:

"Yönetimimiz terör ve haydutluğa karşı savaşı kazanıyor. Hedefimiz, Boko Haram, haydutluk, fidye için adam kaçırma ve her türlü şiddet içeren aşırıcılık belası gibi tüm tehditleri ortadan kaldırmaktır. Son sayım itibarıyla 300'den fazla Boko Haram ve haydut elebaşı etkisiz hale getirildi."

Nijerya, 1 Ekim 1960'ta İngiliz sömürgesinden çıkıp bağımsızlığını kazanmıştı.

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