Nijerya'da bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; operasyonlarda 38 terörist öldürülürken, 242 kişi yakalandı. Ayrıca teröristlerin elinde tuttuğu 89 rehine kurtarıldı.

Operasyonlar kuzeyde yoğunlaştı

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun son bir haftada ülkenin kuzeyindeki eyaletlerde terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti. Buba, Borno ve Adamawa eyaletlerindeki operasyonlarda, Boko Haram ve ISWAP üyesi toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Kuzey bölgesindeki 6 eyaletteki operasyonlarda ise 242 terörist ve silahlı çete üyesinin yakalandığını aktardı.

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Buba, operasyonlarda 19 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı. Ayrıca operasyonlarda teröristlerin ve silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 89 kişinin de kurtarıldığını ifade etti. Buba, operasyonların başarılı bir şekilde devam ettiğini ve terörle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP’ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.