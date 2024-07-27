Nijerya'da Boko Haram'a büyük darbe. 125 üye ve finansör mahkum edildi

Nijerya Federasyon Başsavcılığı Sözcüsü Kamardeen Ogundele, bu kişilerin terörizm, terörizmin finansmanı, maddi destek sağlama ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) suçlarıyla ilgili suçlamalardan mahkum edildiğini duyurdu.

24 Temmuz'da başlayan yargılamalarda, Boko Haram üyesi toplam 300 kişi değerlendiriliyor.

Nijerya hükümeti, kuzeydoğuda yakalanan 5 bin Boko Haram üyesinin yargılanacağını ve bu kişilerin federal mahkemede gruplar halinde yargılandığını açıkladı.

Boko Haram, 2009'dan bu yana kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu ve komşu ülkelerde de saldırılar düzenliyor.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle Nijerya'da her yıl yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.