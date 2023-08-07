Nijerya'da difteri alarmı. 14 eyalet risk altında

Sağlık Bakanlığı Daimi Sekreteri Olufunsho Adebiyi, yaptığı açıklamada, ülkede yayılan difteri salgınının endişe verici olduğunu belirtti.

Adebiyi, 14 eyalete bağlı 171 bölgenin difteri salgını nedeniyle risk altında bulunduğunu açıkladı.

Ülkede ocaktan bu yana 1390 difteri vakasının kaydedildiğini belirten Adebiyi, bu kişilerden sadece az bir kısmının aşılı olduğunu ifade etti.

Adebiyi, hükümetin difteri salgınını iki aşamada kontrol altına almak için risk altında bulunduğu tespit edilen nüfusun yoğunlaştırılmış toplu aşılamasını hedeflediğini söyledi.

Nijerya'da mayıs-temmuz döneminde 83 kişi difteri salgını nedeniyle hayatını kaybetmişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.