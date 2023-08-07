Nijerya'da difteri alarmı. 14 eyalet risk altında

Nijerya hükümeti, 14 eyaletin difteri salgını riski altında olduğunu bildirdi.

KAYNAK: AA
Nijerya'da difteri alarmı. 14 eyalet risk altında

Sağlık Bakanlığı Daimi Sekreteri Olufunsho Adebiyi, yaptığı açıklamada, ülkede yayılan difteri salgınının endişe verici olduğunu belirtti.

Adebiyi, 14 eyalete bağlı 171 bölgenin difteri salgını nedeniyle risk altında bulunduğunu açıkladı.

Ülkede ocaktan bu yana 1390 difteri vakasının kaydedildiğini belirten Adebiyi, bu kişilerden sadece az bir kısmının aşılı olduğunu ifade etti.

Adebiyi, hükümetin difteri salgınını iki aşamada kontrol altına almak için risk altında bulunduğu tespit edilen nüfusun yoğunlaştırılmış toplu aşılamasını hedeflediğini söyledi.

Nijerya'da mayıs-temmuz döneminde 83 kişi difteri salgını nedeniyle hayatını kaybetmişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

Öne Çıkanlar
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Son Haberler
Muzun faydaları neler? Muz neye iyi gelir? Keşfet
Muzun faydaları neler? Muz neye iyi gelir?
İskoç Dallas'tan Türk medyasına hakemlik dersi! Spor
İskoç Dallas'tan Türk medyasına hakemlik dersi!
Aylardır senaryo okuyordu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizi projesi belli oldu Magazin
Aylardır senaryo okuyordu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizi projesi belli oldu
Sarıyer'de motosikletle seyreden 2 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güncel
Sarıyer'de motosikletle seyreden 2 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Spor
Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Vermem Seni Ellere final mi yapıyor? Vermem Seni Ellere final fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Vermem Seni Ellere final mi yapıyor? Vermem Seni Ellere final fragmanı yayınlandı mı?
Mehmet Aslan oyuncu Ayça Ayşin Turan'la görüntülendi Magazin
Mehmet Aslan oyuncu Ayça Ayşin Turan'la görüntülendi