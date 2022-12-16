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Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamına idam cezası

Nijerya'nın Kano eyaletinde Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamının davası görüldü. Davadan çıkan kararda hakaretlerde bulunan şahsa idam cezası verildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 09:37
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Nijerya'da Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamına idam cezası

Hazreti Muhammed'e hakaret eden din adamına idam cezası
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AA'nın haberine göre, Kano Şeriat Mahkemesi, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle 52 yaşındaki din adamı Kabara'yı idam cezasına çarptırdı. Mahkeme Başkanı İbrahim Sarki-Yola, Kabara'nın Hz. Muhammed'e hakaret ettiğinin sabit olduğunu ve bu yüzden idam cezası verildiğini kaydetti.

Sarki-Yola, Kabara'nın din adamı olarak görev yaptığı 2 camiye de el konulduğunu söyledi. Mahkeme, Kabara'ya karara itiraz etmesi için 30 gün süre verdi.

Ülkede Kadiriyye İslami Hareketi lideri ve kendini dini adamı olarak tanıtan Kabara, verdiği bir vaazda Hz. Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle 16 Temmuz 2021'de gözaltına alınmıştı.

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