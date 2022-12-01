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İlaç alıp defalarca ilişkiye girdiler. Biri öldü diğeri yoğun bakımda

Nijerya’nın Apete bölgesinde üniversite öğrencisi olan Oromidayo ve kız arkadaşı Alamide cinsel gücü artırıcı ilaç kullanarak 11 defa ilişkiye girdiği bildirildi. Oromidayo olay yerinde hayatının kaybederken, Alamide ise nefes almakta zorluk çektiği için yoğun bakıma alındığı vurgulandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 15:28
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Nijerya’da ilaç alıp defalarca ilişkiye girdiler. Biri öldü diğeri yoğun bakımda

İlaç alıp defalarca ilişkiye girdiler. Biri öldü diğeri yoğun bakımda
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Nijerya’da dünya basınında geniş yankı uyandıran bir olay yaşandı. İnşaat mühendisliği okuyan Oromidayo kız arkadaşı Alamide ile birlikte sınavların ertelenmesinin ardından cinsel gücü arttıran bir ilaç kullanarak 11 kez aralıksız birliktelik yaşadığı ifade edildi. Oromidayo hayatını kaybederken kız arkadaşı ise bitkisel hayata girdiği bildirildi.

ARKADAŞLARI ODALARINA GİRMEK ZORUNDA KALDI

İkilinin uzun süre odalarından çıkmaması üzerine öğrenci arkadaşları odaya girdiği ifade edildi. Odada Oromidayo’nun cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşları Alamide’in ise yerde yattığını ve nefes almakta zorlandığını ifade etti.

Olay yerinde korkunç manzarayla karşılaşan görgü tanığı, “Benim fakültemde. Sınavlara dün başlayacaktık ama protestolar nedeniyle okul tatil olduğu için o ve kız arkadaşı pansiyondaki odalarına geri dönmüştü. Uzun süre ses çıkmayınca merak edip odalarına girdim” ifadelerini kullandı.

DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinden sonra Alamide tedavi altına alınmak için hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen kadının durumunun kritik olduğu ifade edildi.
 

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