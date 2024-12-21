Nijerya'da kilisede izdiham çıktı: Çok sayıda can kaybı var

Kaynak: AA
Nijerya'da kilisede izdiham çıktı: Çok sayıda can kaybı var

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir kilisede çıkan izdihamda 10 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir kilisede çıkan izdihamda 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir kilisede Noel kutlamaları kapsamında gıda ürünleri dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.

Olayda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, yaptığı yazılı açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Ülkenin Oyo eyaletinde 18 Aralık'ta Noel kutlamaları kapsamında düzenlenen panayırda meydana gelen izdihamda 40 çocuk hayatını kaybetmişti.

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