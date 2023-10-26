Nijerya'da mahkeme seçimin galibini onayladı

Başkent Abuja'daki Yüksek Mahkeme, ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisinin (PDP) adayı Atiku Abubakar ve muhalif İşçi Partisinin (LP) adayı Peter Obi'nin itirazlarını değerlendirdi.

Ulusal kanalda canlı yayımlanan duruşmada, 7 yargıç oy birliğiyle Tinubu'yu "Nijerya'nın usulüne uygun olarak seçilmiş devlet başkanı" ilan etti.

Yargıç John İnyang Okoro, mahkemenin 25 Şubat'taki seçimi geçersiz kılmak için Tinubu'nun "sertifika sahteciliği" yaptığı iddiasına ilişkin yeni kanıtları kabul edemeyeceğini belirtti.

Okoro, "Benim görüşüme göre, temyiz başvurusunda bulunanların bu itirazının hiçbir temeli yoktur." dedi.

Tinubu da yaptığı açıklamada, 8 aylık hukuk mücadelesinin sona ermesinin daha çok çalışması için bir "meydan okuma" olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı seçilen Tinubu, Nijeryalılara "zihniyetlerini değiştirmeleri ve kendisini desteklemeleri" çağrısında bulundu.