Nijerya'da 'menenjit' kabusu: 3 ayda 74 kişi hayatını kaybetti

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, ülkede menenjit salgınının ocak ayında patlak verdiği hatırlatılarak o tarihten bu yana salgının 22 eyalete yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, 3 ayda söz konusu eyaletlerde 807 menenjit vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle 74 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

NCDC Direktörü Jide İdris, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Kebbi, Katsina ve Sokoto eyaletlerinin, en fazla menenjit vakası görülen eyaletler olduğunu vurguladı.

İdris, eyaletlere ek sağlık ekiplerinin gönderildiğini ve ücretsiz tedavilerin başlatıldığını ifade etti.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.