Nijerya'da özel sektör faaliyetleri Şubat ayında ivmelendi

Nijerya'da özel sektör faaliyetleri, 2025 yılı Şubat ayında belirgin bir şekilde ivme kazandı. Stanbic IBTC Bank Nijerya Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ocak ayındaki 52,0 seviyesinden 53,7'ye yükselerek üst üste üçüncü ayda da büyümeye işaret etti. Bu artış, Ocak 2024'ten bu yana en güçlü iş koşulları genişlemesi olarak kayıtlara geçti.

Yeni siparişlerdeki artış, müşteri talebindeki yükseliş ve yeni proje taahhütleriyle son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tarım, imalat, hizmetler ve toptan & perakende ticaret sektörleri bu gelişmelerden olumlu etkilenerek üretimlerini artırdı. Ancak istihdam artışı sınırlı kaldı, çünkü yüksek personel maliyetleri şirketleri temkinli hareket etmeye zorladı.

Öte yandan, satın alma faaliyetleri Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, tedarik süreleri de son yedi ayın en hızlı iyileşmesini gösterdi. Girdi maliyetleri enflasyonu son on ayın en düşük seviyesine gerilerken, nihai satış fiyatlarındaki artış hızı da yedi aydır ilk kez yavaşladı. Bununla birlikte, firmaların yaklaşık %39'u fiyatlarını artırmaya devam etti.

İş dünyasında genel güven az da olsa düşerken, firmaların yeni tesisler açma ve ihracatlarını artırma planları sürdü. Bu veriler, Nijerya ekonomisinin 2025 yılı başında özel sektör öncülüğünde istikrarlı bir büyüme eğiliminde olduğunu gösteriyor.