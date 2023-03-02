﻿Nijerya'da şiddet olayları: 10 güvenlik görevlisi öldürüldü

Nijerya'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi'nden (NHRC) yapılan açıklamaya göre, ülkede düzenlenen Devlet Başkanı, Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerinde Anambra, Borno ve Rivers eyaletlerinde bombalı saldırılar düzenlendi.

Seçimlerde 10 güvenlik görevlisi öldürüldü, 2 Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) tesisine saldırı düzenlendi ve ülkenin farklı bölgelerinde şiddet olayları yaşandı.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da devlet başkanlığı için 18 aday yarışmıştı. Aday ve parti başkanları seçimden önce iki kez barış anlaşması imzalamıştı.

Seçimde, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinden (APC) eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu 8 milyon 794 bin 726, Tinubu'nun en büyük rakibi ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar 6 milyon 984 bin 520 ve İşçi Partisi (LP) adayı Peter Obi 6 milyon 101 bin 533 oy almıştı.

(AA)