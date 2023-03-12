12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı

Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 14 kişi kurtarıldı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 15:15
Takip Et

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı

Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı
+
Aa
-

 

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletteki Munhaye ormanında silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Shehu, operasyonda silahlı çetelerin rehin aldığı, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 14 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan kişilerin yaklaşık 68 gün rehin tutulduğunu aktaran Shehu, bu kişilerin kontrol için hastaneye sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Shehu, operasyonda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çetelerin sığınaklarının da imha edildiğini söyledi.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
2
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
3
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
4
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
5
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
6
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
7
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak
﻿Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak
﻿Basketbolda dev maç! Karşıyaka tıklım tıklım tribünler önünde Fenerbahçe'yle oynayacak
﻿İran'dan ayrılıkçı "Nidal Hareketi" lideri Cab'a idam cezası
﻿İran'dan ayrılıkçı
﻿İran'dan ayrılıkçı "Nidal Hareketi" lideri Cab'a idam cezası
﻿Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı
﻿Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı
﻿Nijerya'da çetelerin rehin aldığı 14 kişi kurtarıldı
﻿TBMM'de bu hafta
﻿TBMM'de bu hafta
﻿TBMM'de bu hafta
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.