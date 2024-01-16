Nijerya'da tekne faciası: 8 ölü

Kaynak: AA
Nijerya'da tekne faciası: 8 ölü
Nijerya'da meydana gelen tekne kazasında 8 kişi öldü. 100 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Nijerya’da bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. 100 kişinin ise kayıp olduğu bildirilirken, kayıpları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Niger Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Ibrahim Audu tarafından yapılan açıklamaya göre, Nijerya'nın kuzeybatısındaki Borgu bölgesinden Kebbi eyaletine giden teknenin Nijer Nehri üzerinde alabora olması sonucu 8 yolcunun öldüğünü bildirdi.

8 kişinin ölümünün yanı sıra, kazada kaybolan 100 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden İbrahim Audu, teknenin aşırı kalabalık olduğunu, şiddetli rüzgarın teknenin alabora olmasına sebep olduğunu açıkladı.

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