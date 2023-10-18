Nijerya’da Yasa Dışı Silah Üretim Fabrikası Baskını

Operasyonda namlulu silahlar, tabancalar, fişekler ve sondaj makineleri ele geçirildi. Fabrikada silah üretimi yapan 2 kişi de gözaltına alındı.

Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Açıklama Yaptı

Lagos Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, yaptığı açıklamada, eyaletin İbeju-Lekki bölgesinde yasa dışı silah üretiminin yapıldığı demir fabrikasının basıldığını belirtti. Hundeyin, baskın sırasında namlulu silahlar, tabancalar, fişekler ve sondaj makinelerinin ele geçirildiğini kaydetti. Hundeyin, fabrikada silah üretimi yapan 2 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

Silahlı 30 Kişi Yakalandı

Hundeyin, bir diğer operasyonda silahlı 30 kişinin yakalandığı, şüphelilere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı. Hundeyin, operasyonların güvenlik sorunlarını çözmek için devam edeceğini ifade etti.

Nijerya’da Güvenlik Sorunları Artıyor

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP’ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor. Nijerya ordusu, geçen ay ülkenin Kaduna eyaletinde yasa dışı silah üretim fabrikasını tespit etmişti.