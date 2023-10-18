Nijerya’da Yasa Dışı Silah Üretim Fabrikası Baskını

Nijerya’da güvenlik sorunlarının arttığı bir dönemde, polis yasa dışı silah üretiminin yapıldığı demir fabrikasına operasyon düzenledi.

KAYNAK: AA
Nijerya’da Yasa Dışı Silah Üretim Fabrikası Baskını

Operasyonda namlulu silahlar, tabancalar, fişekler ve sondaj makineleri ele geçirildi. Fabrikada silah üretimi yapan 2 kişi de gözaltına alındı.

Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Açıklama Yaptı

Lagos Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, yaptığı açıklamada, eyaletin İbeju-Lekki bölgesinde yasa dışı silah üretiminin yapıldığı demir fabrikasının basıldığını belirtti. Hundeyin, baskın sırasında namlulu silahlar, tabancalar, fişekler ve sondaj makinelerinin ele geçirildiğini kaydetti. Hundeyin, fabrikada silah üretimi yapan 2 kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

Silahlı 30 Kişi Yakalandı

Hundeyin, bir diğer operasyonda silahlı 30 kişinin yakalandığı, şüphelilere ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı. Hundeyin, operasyonların güvenlik sorunlarını çözmek için devam edeceğini ifade etti.

Nijerya’da Güvenlik Sorunları Artıyor

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP’ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor. Nijerya ordusu, geçen ay ülkenin Kaduna eyaletinde yasa dışı silah üretim fabrikasını tespit etmişti.

Öne Çıkanlar
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Elazığ’da korkutan yangın Yaşam
Elazığ’da korkutan yangın
Bakan Fidan, Arjantinli mevkidaşı Cafiero ile görüştü Yaşam
Bakan Fidan, Arjantinli mevkidaşı Cafiero ile görüştü
CHP oylarıyla Meclis'e giren Sema Silkin Ün'den skandal paylaşım! Bunu yazarken hiç mi utanmadın? Gündem
CHP oylarıyla Meclis'e giren Sema Silkin Ün'den skandal paylaşım! Bunu yazarken hiç mi utanmadın?
Bu bütçe ile çıkış yolumuz yoktur Yazarlar
Bu bütçe ile çıkış yolumuz yoktur
1919’un 100. Yılında ne olmuştu… Yazarlar
1919’un 100. Yılında ne olmuştu…
Sabır taşı bile çatlardı Gündem
Sabır taşı bile çatlardı
Erbakan ve Putin’in altı temel ilkesi... Yazarlar
Erbakan ve Putin’in altı temel ilkesi...