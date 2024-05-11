Nijerya'daki üniversite baskınında 9 öğrenci kaçırıldı

Kogi Eyaleti Enformasyon Komiseri Kingsley Femi Fanwo tarafından yapılan açıklamada ise dün gece saatlerin Kogi Eyaletindeki, Confluence Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin çok sayıda silahlı kişiler tarafından işgal edildiği ve güvenlik güçleri olay mahaline varıncaya kadar 9 öğrenciyi kaçırdıklarını bildirdi.

Fanwo, kaçırılan öğrencilerin kurtarılması ve saldırganların yakalanması için Nijerya devletinin bütün imkanlarını seferber ettiğini açıkladı.

BU İLK OLAY DEĞİL

Nijerya'da, radikal İslamcı grupların ülkenin kuzeydoğusundaki Chibok köyünden 200'den fazla kız öğrenciyi kaçırdığı 2014'teki ilk olaydan bu yana çok sayıda toplu öğrenci kaçırma olayı yaşandı. Toplu kaçırma eylemlerinde bugüne dek en az 1.400 öğrencinin kaçırıldığı tahmin ediliyor. Bunlar arasında hala esir bulunanlar da var.

En son yaşanan büyük çaplı öğrenci kaçırma eylemi iki ay önce yani Mart ayında yaşandı. Radikal islamcı teröristler tarafından Kuzey Kaduna Eyaletin'e bağlı Kuriga kasabasında gerçekleşen bu eylemde aralarında 100 kızın bulunduğu toplam 130 öğrenciyi kaçırdı.