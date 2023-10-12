Nijerya'nın Adamawa eyaletinde seller nedeniyle 33 kişi öldü

Nijerya’nın Adamawa eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 33 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Nijerya'nın Adamawa eyaletinde seller nedeniyle 33 kişi öldü

Binlerce ev sular altında kalırken, yaklaşık 10 bin kişi yardım kamplarına sığındı.

Şiddetli Yağışlar Suları Yükseltti

Adamawa Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Genel Sekreteri Dr. Muhammad Amin Sulaiman, eyalette halihazırda etkili olan şiddetli yağışların sellere neden olduğunu belirtti. Sulaiman, seller nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Binlerce Ev Zarar Gördü

Sulaiman, sellerde 1600 evin sular altında kaldığını aktardı. Evinde kalan birçok kişi su baskınlarından kurtarılmayı bekliyor. Sulaiman, eyalet hükümetinin selzedelere insani yardımları dağıtmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.

Yardım Kamplarına Sığınanlar

Sulaiman, 9 bin 960 kişinin bölgede kurulan 11 yardım kampına sığındığını ifade etti. Yardım kamplarında gıda, su, battaniye ve ilaç gibi temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Bazı kamplarda ise hijyen ve güvenlik sorunları yaşanıyor.

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