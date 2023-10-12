Nijerya'yı sel vurdu: 33 ölü

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde şiddetli yağışlar beraberinde sel getirirken 33 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'yı sel vurdu: 33 ölü

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamawa Genel Sekreteri Dr. Muhammad Amin Sulaiman, yaptığı açıklamada, eyalette halihazırda etkili olan şiddetli yağışların sellere neden olduğunu belirtti.

1600 EV SULAR ALTINDA KALDI

Sulaiman, seller nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Sellerde 1600 evin sular altına kaldığını aktaran Sulaiman, 9 bin 960 kişinin bölgede kurulan 11 yardım kampına sığındığını ifade etti.

Sulaiman, eyalet hükümetinin yakında selzedelere insani yardımları dağıtmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.

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