Nikah töreninde duaya 'resmi daire' engeli: Önce mikrofonu aldı sonra müzik açtırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Nikah töreninde duaya 'resmi daire' engeli: Önce mikrofonu aldı sonra müzik açtırdı
İzmir’de bir nikah sarayında sahneye çağrılan hoca dua etmek istedi. Dua edilmesine izin vermeyen nikah memuru ise, “Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz” diyerek, mikrofonu hocanın elinden aldı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yer alan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nikah töreni öncesince damadın babası, dua etmesi için bir hocayı sahneye çağırdı.

Hocanın duaya başlayacağı esnada sahneye gelen nikah memuru, hocanın elinden mikrofonu alarak, "Beyefendi, bir saniye. Burası resmi daire, burada buna izin vermiyoruz. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz. Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yaparsınız." dedi.

DUAYA DEVAM EDİLİNCE MÜZİK AÇILDI

Hoca, nikah memurunun tepkisinin ardından mikrofonsuz bir şekilde dua okumaya başladı. Ancak bu sefer de müziğin sesi açıldı.

Nikaha katılan davetliler olayı alkışlarla protesto ederek tepki gösterdi.

Görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı.

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