Nikahta başına gelen sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir nikah videosunda damadın heyecanlı anları gülümsetti. Nikah esnasında önce gelin ismini soy ismini söyledi ardından da anne ve baba adını söyleyen gelin sırasını damata verdi.

Gelinin anne adını söylediği andan itibaren damadın kameralara yansıyan görüntüsü ise gülümsetti.

İSMİ UNUTUNCA ANNESİNE BAKTI

Damat nikah esnasında kendi ismini söyledikten sonra annesinin adını unuttu o an annesine bakan damat şaşkınlık içinde ismi hatırlamaya çalıştı.

Damat annesine annesine dönerek "unuttum anne neydi?" diye sorunca eğlenceli anlar yaşandı. Başta gelin olmak üzere davetliler gülmeye başladı. Heyecanlı damat unutma sebebini annesinin kimlikteki ismi ile kullandığı isminin farklı olması olarak açıkladı.



Nikahta yaşanan bu durum ise dsosyal medyada çok paylaşıldı.