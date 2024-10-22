Nike, NBA ile ortaklığını uzattı

Nike, NBA ve WNBA ile olan özel giysi ortaklığını 12 sezon daha uzattığını duyurdu. Spor giyim şirketi, global kıyafet, ticaret, pazarlama ve içerik ortaklığı anlaşmasının kapsamını genişleterek NBA, WNBA ve NBA G League için tek sahada üniforma ve giysi sağlayıcısı olmaya devam edecek.

Kriz Zamanında Önemli Bir Adım

Bu uzatma, Nike için önemli bir dönemde gerçekleşti. Yeni CEO Elliott Hill, 2020’deki pandemi sonrası yaşanan en büyük gelir düşüşünü tersine çevirmeye çalışıyor. Önceki CEO John Donahoe, dükkan ortaklarıyla olan ilişkileri kesmek gibi bazı yanlış adımlar nedeniyle bu ay emekli oldu.

Nike’ın Ağustos 31 itibarıyla sona eren çeyrek döneminde, gelirleri Kuzey Amerika’daki ayakkabı satışlarındaki azalma nedeniyle %10 düşerek 11.59 milyar dolara geriledi. Hill, ortaklık uzatmasının basketbol oyununu büyütme taahhüdünü gösterdiğini belirtti. Ayrıca, genç basketbolun erişilebilirliğini artıracak programlar ve kaynaklar sunacaklarını ekledi.