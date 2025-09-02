Nikkei kritik desteği test ddiyor: Yükseliş trendinde zorlu sınav

Tokyo merkezli Nikkei endeksi, aylardır süren yükseliş eğilimini sürdürse de son günlerde küresel piyasalardaki satış baskısının etkisiyle geri çekilmeler yaşıyor. Endeksin grafiğinde görülen "wedge" (takoz) formasyonu, yatırımcılar açısından dikkatle takip ediliyor. Özellikle 24 Temmuz’da test edilen zirve seviyesi, bugün kritik bir destek noktası olarak öne çıkıyor.

OLASI SENARYOLAR MASADA

Uzmanlara göre söz konusu destek hattı korunursa yükseliş trendi yeniden güç kazanabilir. Aksi durumda satış baskısı artarak endeksin daha aşağı seviyeleri görmesine yol açabilir. Öte yandan, formasyonun üst bandının aşılması halinde uzun vadeli alım sinyali oluşabileceği belirtiliyor. Piyasalarda gözler şimdi alıcıların bu seviyeleri koruyup koruyamayacağına çevrilmiş durumda.