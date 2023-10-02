Nikotin bandı yararlı mı

Editör: Naim Arıoğlu

Sağlığı etkileyen en önemli faktörlerden biri olan sigara zamanla insan vücudunun tükenmesine neden oluyor. İç organlarda tahribat yaratarak cildin de sağlığını olumsuz yönde etkileyen nikotin bantları ne derece faydalı, zararları var mı? İşte yanıtları.

NE İŞE YARAR?

Nikotin bandı yara bandına benzer yapıda bir banttır. Cilde yapıştırılan bu bant nikotin içeren bir banttır. Sigara tiryakiliği olan kişilerde kandaki nikotin miktarı düştüğünde sigara içme isteği oluşmaktadır. Nikotin bandı içerisinde bulunan nikotinde kanda düşen nikotin miktarını dengeleyerek sigara içme isteğini azaltmaktadır. Sigara isteği azalan kişilerde zamanla sigara bıraktıkları görülmektedir. Nikotin bantlarındaki nikotin miktarı yavaş bir şekilde kana karışmayı sağlar.

NİKOTİN BANDININ YARARLARI

Sigara bırakmak için kişiyi çok fazla yormayan bu yöntem sayesinde birçok kişinin sigarayı bıraktığı görülmektedir. Bant içerisinde yer alan nikotin kişinin günlük nikotin ihtiyacını karşılayabilmektedir.

Vücut sağlığı için sigara ve diğer tütün ürünlerinin bırakılması insanın hastalıklara karşı vücudunun direnç göstermesine de yardımcı olmaktadır. Nikotin bantları her yaş grubu kişilerde kullanılmaktadır.

Tüketilen gıdaların tadının daha lezzetli olmasını sağlar. Ayrıca sigarayı bırakan birinin havadaki oksijeni vücudu için daha faydalı bir şekilde kullanmaya başlamaktadır.

Sigara içen birinin günlük içtiği sigaradan daha az miktarda sigara içmesini sağlayan nikotin bandının en bilinen faydası uzun süre kullanımda kişinin sigarayı tamamen bırakmasını sağlamasıdır. Bu nikotin bantları eczanelerden temin edilerek cilde uygulandığı andan itibaren vücutta kanın ihtiyacı olan nikotini almasına yardımcı olur.

NİKOTİN BANDI İLE SİGARAYI BIRAKANLAR VAR MI?

Nikotin bandı kullanılmaya başlandığı andan itibaren kişinin sigara içme isteğini azaltmaktadır. Bu durum gün içerisinde daha az sigara içilmesine yardımcı olur. Zamanla vücudun nikotin miktarına alışması ilerleyen dönemlerde kişinin sigara içmesine engel olur. Sağlıklı bir yaşam için sigara bandının kullanılması sosyal hayatında daha aktif olmasına yardımcı olabilmektedir. Ayrıca sigaranın kötü etkilerinin ortadan kalkmasını sağlar. İç organların yenilenmesini sağlayan oksijen ve beslenme sigarayı bıraktıktan sonra kişinin daha rahat nefes almasına yardımcı olduğu görülmektedir. Sigara içerken meydana gelen nefes darlığı, erken yorulma, uyku esnasında çok sık uyanma, ani kalp çarpıntıları ve ağızda oluşan kötü tat hissi de nikotin bandı ile beraber ortadan kalkmaktadır. Vücut sağlığı için gerekli olan nikotin bandının düzenli kullanımda sigarayı bıraktığı bilinmektedir. Kullanan çoğu kişinin birkaç gün içerisinde sigaradan tiksinmeye başladığı ve zamanla sigarayı bıraktığı görülmektedir.

NİKOTİN BANDI NASIL ÇALIŞIR?

İnsan vücudunda sigaranın yan etkilerinden kurtulmak için beslenmeye öncelikle dikkat edilmesi gerekmektedir. 1 adet sigaranın vücutta sebep olduğu tahribat 48 içinde geçmektedir. Buna bağlı olarak sigarayı bırakmak isteyenler için nikotin bandı alternatif yöntemlerden biri olmaktadır.