Nilgün Belgün'den aşk itirafı. ''Oyunda hep onu izlerdim''

Usta oyuncu Nilgün Belgün, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarıyla herkesin dikkatini çekti. Belgün'ün aşk itirafı ise programa damga vurdu.

Hayatının dönüm noktalarından bahseden Nilgün Belgün, "Müjdat Gezen ve Türker İnanoğlu benim hayatımın mihenk taşlarıdır. Birinci mihenk taşı Deve Kuşu Kabare'den oynamamdır. Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Ahmet Gülhan gibi insanlarla oynadım. İlk profesyonel işim olduğu için de çok önemlidir. Ayşen Gruda ayrılınca ben onun yerine oyuna girmiştim. Başrolle başladım. Oya Başar benim başrolle başlamış olmama çok şaşırdı. Bu galiba cahil cesaretiydi" dedi.

"PLATONİK OLARAK AŞIKTIM"

Nilgün Belgün, "Güzelliğinin ekmeğini yedin mi?" sorusu üzerine de Metin Akpınar'a olan aşkını itiraf ederek şunları söyledi: "Her zaman hoş ve güzel olmanın ekmeği vardır tabi. Ben cinselliğimi kullanarak bir iş yapmadığım için... Tiyatrodaydı ve orası cinselliğin kullanıldığı bir yer değil. Metin Akpınar'a platonik olarak aşıktım. Oyunculuğuna hayrandım. Birlikte çalışmadığımız dönemde başlamıştı sevgim. Metin Akpınar ile oynayacağımı duyunca arkama bakmadan gittim oyuna. Benimle o ilgilendi hep. O zaman da hayran olmuştum. Oyunda hep onu izlerdim. Hayranlığım platonik aşka dönüştü ama onun hiç haberi olmadı. Metin Akpınar yıllar sonra ona aşık olduğumu öğrenince 'keşke baştan söyleseydin' demişti."

