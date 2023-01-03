3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Nilgün Belgün'den aşk itirafı. "Oyunda hep onu izlerdim"

Nilgün Belgün'den aşk itirafı. "Oyunda hep onu izlerdim"

YouTube’da yayın yapan bir programa konuk olan usta oyuncu Nilgün Belgün, aşk itirafıyla gündem oldu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:14
Takip Et

Nilgün Belgün aşk itirafıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Nilgün Belgün'den aşk itirafı. ''Oyunda hep onu izlerdim''
+
Aa
-

Usta oyuncu Nilgün Belgün, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarıyla herkesin dikkatini çekti. Belgün'ün aşk itirafı ise programa damga vurdu. 

Hayatının dönüm noktalarından bahseden Nilgün Belgün, "Müjdat Gezen ve Türker İnanoğlu benim hayatımın mihenk taşlarıdır. Birinci mihenk taşı Deve Kuşu Kabare'den oynamamdır. Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Ahmet Gülhan gibi insanlarla oynadım. İlk profesyonel işim olduğu için de çok önemlidir. Ayşen Gruda ayrılınca ben onun yerine oyuna girmiştim. Başrolle başladım. Oya Başar benim başrolle başlamış olmama çok şaşırdı. Bu galiba cahil cesaretiydi" dedi.

"PLATONİK OLARAK AŞIKTIM"

Nilgün Belgün, "Güzelliğinin ekmeğini yedin mi?" sorusu üzerine de Metin Akpınar'a olan aşkını itiraf ederek şunları söyledi: "Her zaman hoş ve güzel olmanın ekmeği vardır tabi. Ben cinselliğimi kullanarak bir iş yapmadığım için... Tiyatrodaydı ve orası cinselliğin kullanıldığı bir yer değil. Metin Akpınar'a platonik olarak aşıktım. Oyunculuğuna hayrandım. Birlikte çalışmadığımız dönemde başlamıştı sevgim. Metin Akpınar ile oynayacağımı duyunca arkama bakmadan gittim oyuna. Benimle o ilgilendi hep. O zaman da hayran olmuştum. Oyunda hep onu izlerdim. Hayranlığım platonik aşka dönüştü ama onun hiç haberi olmadı. Metin Akpınar yıllar sonra ona aşık olduğumu öğrenince 'keşke baştan söyleseydin' demişti."
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
1
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
3
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
5
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Yer: İstanbul: Eylem hazırlığındaki IŞİD'li yakalandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Halk otobüsü alev alev yandı
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ardahan Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
﻿Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyonet... 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.