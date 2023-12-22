Nilperi Şahinkaya en büyük takıntısını açıkladı. Şaşırtan itirafta bulundu

Güzelliği ve oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Nilperi Şahinkaya YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Samimi itiraflarda bulunan Şahinkaya, hoşlandığı erkek tipinden oynadığı karakterlere, takıntılarından kişisel özelliklerine kadar birçok detayı paylaştı.

İlk oyunculuk deneyimini Deniz Yıldızı dizisi ile yaptığını söyleyen Şahinkaya, 4 yıldır da heykeltraş Emre Yusufi ile ilişki yaşadığını belirtti. Oldukça kıskanç olduğunu belirten Şahinkaya mutlu bir ilişki sürdüğünü ifade etti.

Sevgiline biri asılırsa ne yaparsın sorusuna cevap veren Şahinkaya, bu duruma çok sinirleneceğini, ve karşısındaki kişiye 'fiksleneceğini' açıkladı. İlişkinin ilk zamanlarında da buna benzer şeyler yaşandığına değindi.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan Erşan Kuneri dizisinde de bir karaktere hayat veren Şahinkaya, oynadığı karakterin seksi değil cilveli olduğunu belirtti.

HEYBETLİ ERKEK SEVİYORUM

Programda sevdiği ve hoşlandığı erkek tipini anlatan Şahinkaya, "ben heybetli seviyorum, erkek dediğin heybetli olmalı" açıklamalarında bulundu. Heykeltraş sevgilisine de Herkül benzetmesi yapan Şahinkaya, "Emre de tıpkı heykelleri gibi Herkül" dedi.

Takıntısından da bahseden Şahinkaya, kendisiyle buluşmadan önce, en az 3-4 saat öncesinde, haber verilmesi gerektiğini, aksi halde hızlı hazırlanamadığını, plan ve program takıntılı biri olduğunu ifade etti.